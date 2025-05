Melding dakbrand op de Hoofdstraat in Beerta, persoon in ambulance gecontroleerd (update)

Beerta – Op de Hoofdstraat in Beerta is dinsdagmiddag rond 16:20 uur een dakbrand ontstaan. Er werd al snel `Middelbrand` gegeven. De brandweer ging meteen na aankomst op onderzoek en begon de brand binnen te blussen. De hoogwerker ging ook omhoog voor onderzoek vanuit de lucht.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er was ten tijde van de brand één persoon in de woning zegt de brandweer voorlichter. Er kwam ook een ambulance ter plaatse, er werd even iemand gecontroleerd. Binnen werden wat sloopwerkzaamheden verricht om goed bij de brandhaard te kunnen.

Foto's