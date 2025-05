Opnieuw een telefoon succesvol uit het water gehaald bij de Turfsingel

Groningen – Ze zijn vandaag(6 mei) alweer vroeg op pad. Eli heeft zijn telefoon tussen de vlonder planken laten vallen in Groningen. De afspraak staat om 09:00, dat betekent om 05:00 het wekkertje en een uur later gaan we rijden na de nodige koppen koffie.

Die zijn hard nodig, want we hebben kort geslapen, gisteren was het ook een latertje. Dat lees je hier.

Aan de turfsingel voor bakkerij Vandeeg Vandaag ligt een mooie vlonder van tientallen meters lang en een paar meter breed. Met mooi weer zijn er altijd veel mensen te vinden op deze vlonder. Zo ook Eli. Hij was aan het wachten op een van de dames die bij de bakkerij werkt.

Eli laat de telefoon uit zijn handen glippen. Zonder dat de telefoon de vlonder planken raakt valt deze precies in het kiertje tussen de planken door. Probeer het nog een keer en je zal heel veel pogingen moeten wagen om dat nog een keer te herhalen, een prestatie en voor nu: domme pech!

Gelukkig heeft Eli de plek goed bekeken. Een oude aanleg ring in de kademuur is de referentie. Dat maakt ons het zoeken makkelijker, wat fijn.

We maken natuurlijk een duikplan. Zo maken wij een afdaallijn tussen de kademuur en de vlonder en bekijken we waar wij er veilig in en uit kunnen. Binnen de kortste keren staan alle spullen klaar. Na een laatste check is Marja er klaar voor om het water in te gaan.

Eenmaal in het water zien we dat er nog een soort hek is onder de vlonder. Marja bekijkt deze eerst en meld het naar boven. Het hek voorkomt dat zwemmers niet zomaar onder de steiger terecht kunnen komen. Wij vallen niet onder zwemmers, dus we vinden een oplossing.

Na enig onderzoek besluiten we dat het veilig is om er onderdoor te gaan. Het hek is tot 50 cm onder het wateroppervlak. De ruimte om er onderdoor te gaan is 2 meter. Dus ruim voldoende. Eenmaal onder de vlonder zakt Marja af aan de afdaallijn. Al snel heeft ze een telefoon in haar handen. Helaas. Dit is niet de telefoon van Eli. Nog een keer terug. Na enig zoeken heeft Marja de goede telefoon in haar handen. Eli is opgelucht.

Aan het eind van de vlonder kunnen we het water uit via een trapje, dank aan de Gemeente Groningen voor het inzicht! We maken nog een kort praatje en maken een foto. Eli gaat blij naar huis en wij gaan op weg naar de volgende duik.

Foto's