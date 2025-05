Scooterrijder gewond bij eenzijdig ongeval in Lewenborg

Groningen – Bij het winkelcentrum Lewenborg aan het Kajuit heeft zondagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een scooter betrokken was. De bestuurder van de scooter raakte hierbij gewond.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. De scooterrijder is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Over de ernst van het letsel is op dit moment nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het verkeer rondom het winkelcentrum ondervond korte tijd hinder door de hulpverlening.

Foto's