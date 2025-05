Finsterwolde – Op zondagavond is een persoon met zijn fatbike in een sloot terechtgekomen aan de Hoofdweg in Finsterwolde. De precieze toedracht van het incident is nog onduidelijk.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De man werd ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is onbekend of de persoon voor verdere controle mee moest naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto's