Groningen – Dinsdagavond heeft zich een geweldsincident voorgedaan tussen twee patiënten in de tbs-kliniek Mesdag in Groningen. Daarbij is één persoon gewond geraakt, meldt RTV Noord.

Vanwege privacyoverwegingen wil de kliniek geen details geven over wat er precies is gebeurd. Wel laat een woordvoerder weten dat er aangifte is gedaan: “Wij doen altijd aangifte bij geweldsincidenten.”

