Justitie eist forse celstraf tegen Spaanse student

Groningen – Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk, tegen een Spaanse student, voor poging tot doodslag na een caféruzie in de Poelestraat.

De toen 18-jarige man uit Bilbao sloeg in de nacht op 14 december 2023 een 28-jarige man uit Limburg veertien keer in elf seconden tijd in het gezicht en de zij. Vervolgens schopte hij zijn slachtoffer vol in het gezicht toen deze bewusteloos in de Poelestraat lag. Dat is te zien op opnames van het incident. Vervolgens ging de belager er snel vandoor. Dat meldt Oogtv.nl.

Het slachtoffer kwam in het ziekenhuis weer bij bewustzijn. Hij had een hersenschudding, gebroken neus, gekneusde ribben, een ontzette kaak en meerdere afgebroken tanden.

De verdachte meldde zich bij de politie nadat beelden van het incident werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Ook waren er anonieme meldingen waarin zijn naam werd genoemd.

Het slachtoffer diende ook een schadeclaim van 40 duizend euro in, voornamelijk voor herstel van zijn gebit. Het OM komt tot een eis van 25 duizend euro. De eisen van het OM zijn relatief mild. De verdachte was pas 18 jaar en had geen strafblad. De rechter doet op 15 mei uitspraak.

