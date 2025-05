Groningen – In een deel van de stad is donderdagmorgen een stroomstoring ontstaan.

Volgens netbeheerder Enexis gaat het om een deel van de zuidelijke binnenstad, de Schildersbuurt en de Oosterpoortwijk. In totaal werden 1642 huishoudens getroffen.

De oorzaak is nog onbekend. Enexis gaat er van uit dat het probleem rond half 11 is opgelost meldt Oogtv.nl. UPDATE: Om 10:05 uur was de storing verholpen, de oorzaak was graafschade

