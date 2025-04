Ter Apel – Bij de Reigerhof in Ter Apel is maandagmiddag rond 12:40 uur een gaslek ontstaan in een woning. Het is niet bekend waar het lek exact bevind.

De brandweer deed metingen en wachtte op Enexis die een controle en reparatie uitvoerde om het probleem op te lossen. De woning werd geventileerd door de brandweer van Ter Apel. Meer info ontbreekt.

Foto's