Het Koningsdagweekend van Basisteam Westerkwartier, o.a. een rijbewijs invordering

Het was een druk weekend voor politie Westerkwartier.

Op vrijdag 25 april op de A7 trof de politie iemand die reed terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd i.v.m. een snelheidsovertreding. De bestuurder, een 49-jarige man uit Almere, heeft een proces verbaal gekregen en een collega, met wel een geldig rijbewijs, is verder gereden.

AANRIJDING ZUIDHORN

Op vrijdag 25 april heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de Brilweg te Zuidhorn. Ter plaatse bleken er gelukkig geen gewonden te zijn en alleen materiele schade. De betrokkenen hebben onderling de gegevens uitgewisseld en de verzekering ingelicht.

INBRAAK WONING GAICKINGALAAN ZUIDHORN

Ze hebben eerder al bericht over een inbraak woning aan de Gaickingalaan te Zuidhorn op 26 april. Mocht u daar iets over weten dan mag u dat melden.

INVORDERING RIJBEWIJS TE SNEL RIJDEN MARUM

Op zaterdag 26 april op de Scheiding te Marum hebben ze een voertuig gelaserd die, na correctie, 66 kilometer per uur te snel reed. Het rijbewijs van de bestuurder, een 53-jarige inwoner uit de gemeente Opsterland, is ingevorderd en zal opgestuurd worden naar het CVOM.

VERNIELING FIETSEN ZUIDHORN

Op zaterdag 26 april zijn er diverse fietsen vernield bij het station in Zuidhorn. Mogelijk heeft iemand iets gezien of weet iemand daar iets van. Dit mag dan gemeld worden via 0900-8844.

OPENLIJKE GEWELDPLEGING #UIDHORN

Op zaterdag 26 april hebben ze iemand aangehouden voor openlijke geweldpleging. Wij zagen een man die erg agressief was en door zijn vrienden werd tegengehouden. Opeens zagen wij dat deze man een andere man aanviel. De collega’s waren er gelijk bij en zijn gelijk tussen de ruzie gesprongen. De agressieve man, een 20-jarige inwoner uit Westerkwartier, is daarop aangehouden. Tijdens de aanhouding bleef de man agressief en spuugde hij naar de collega’s. De man is geboeid en met spoed naar de cellengang in Groningen gebracht. Op zondag 27 april is de verdachte gehoord door de collega’s van de recherche.

INBRAAK WONINGEN TOLBERT

Wij hebben eerder al bericht over een inbraak woning aan de Dokter Mansholtsweg in Tolbert op 27 april. Mocht u daar iets over weten dan mag u dat melden.

AANRIJDING MET LETSEL LEEK

Op zondag 27 april is er een aanrijding geweest tussen een bestuurder van een fatbike en een bestuurder van een scooter. De bestuurder van de fatbike verleende geen voorrang aan de bestuurder van de scooter waardoor men in botsing kwam en allen ten val kwamen. De bestuurder van de scooter had flinke pijn in zijn heup, maar kon na controle van de ambulance gelukkig weer zijn weg vervolgen.

OVERTREDING HUISVERBOD ADUARD

Op zondag 27 april hebben ze een 31-jarige inwoner uit Groningen, aangehouden voor overtreden van een huisverbod. Voor een eerder incident had deze verdachte een door de burgemeester opgelegd huisverbod gekregen. De verdachte bevond zich echter in de woning, waarna hij door ons is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.

Naast deze meldingen zijn wij ook weer bezig geweest met andere meldingen. Van geluidsoverlast, ruzies, verdachte situaties, verwarde personen, wijkproblematiek en andere verkeerszaken.