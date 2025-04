Politie doorzoekt bedrijfspand in onderzoek naar gestolen topstukken(Goudroof) Drents Museum

Heerhugowaard – De politie heeft woensdag 23 april een bedrijfspand in Heerhugowaard doorzocht in verband met de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. De politie heeft onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen. De gestolen kunstschatten zijn niet aangetroffen.

Een team van verschillende specialisten heeft woensdagmorgen de zoeking in het bedrijfspand verricht. In het pand is gezocht naar aanwijzingen en bewijsmateriaal in het onderzoek naar de kunstroof. De politie heeft digitale gegevensdragers uit het pand meegenomen. Deze zullen verder worden onderzocht. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Onderzoek naar gestolen goederen

De prioriteit in het onderzoek ligt nog steeds bij het opsporen van de gestolen goederen. Een team van verschillende specialisten, zoals tactisch, digitaal en forensisch specialisten, werkt aan het onderzoek. Ook wordt er samengewerkt met Roemeense collega’s van het OM en de politie.

Tips en andere informatie

Hebt u tips of andere informatie die van belang kan zijn? Die kunt u met ons delen via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 maar ook via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 en het tipformulier op Politie.nl/Assen-nl. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op politie.nl.

U kunt ook contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Zij mogen onder voorwaarden de identiteit van haar bronnen afschermen en kunnen er zo voor zorgen dat informatie op anonieme wijze bij de recherche terechtkomt. U kunt hen bereiken via 088-6617734. Is er sprake van spoed, bel dan 112.

Foto's