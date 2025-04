Glaszetter Groningen sponsor van Bevrijdingsfestival Groningen

Groningen – Met gepaste trots kondigt Glaszetter van Groningen aan dat het dit jaar als officiële sponsor verbonden is aan het Bevrijdingsfestival Groningen. Het bedrijf, dat al jaren een vertrouwde naam is in de regio op het gebied van glasherstel en -vervanging, onderstreept met deze stap het belang van vrijheid, verbinding en lokale betrokkenheid.

Het Bevrijdingsfestival, dat jaarlijks op 5 mei plaatsvindt in het Stadspark, is uitgegroeid tot een van de grootste gratis festivals van Nederland. Duizenden bezoekers vieren hier samen de vrijheid met muziek, debat en cultuur. Voor Glaszetter van Groningen is het festival niet alleen een feestdag, maar ook een moment om stil te staan bij wat vrijheid betekent – voor de stad, voor de gemeenschap, en voor de toekomst.

Lokale kracht, lokale steun

“Als Gronings bedrijf vinden wij het belangrijk om iets terug te doen voor de stad,” aldus glaszetter Jan-Willem. “Vrijheid is niet vanzelfsprekend, en dat mogen we op 5 mei samen vieren. Dat wij daar als sponsor een bijdrage aan mogen leveren, voelt als een eer. De steun van Glaszetter van Groningen maakt het mogelijk om extra faciliteiten en activiteiten te realiseren op het festivalterrein.

Samen bouwen aan een vrij Groningen

Het sponsorschap sluit naadloos aan bij de waarden van het familiebedrijf, dat zich dagelijks inzet voor vakmanschap, betrouwbaarheid en een sterke band met de regio. “We willen laten zien dat ook een ambachtelijk bedrijf als het onze een rol kan spelen in het maatschappelijke en culturele leven van de stad,” vertelt Jan-Willem, Glaszetter Groningen.

Met deze betrokkenheid levert Glaszetter van Groningen een glasheldere bijdrage aan de viering van onze vrijheid – en aan de kracht van samen.

Foto's