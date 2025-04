Kolham – Op dinsdagmiddag rond 14:45 uur is een auto door nog onbekende oorzaak tegen de middenvangrail gebotst op de A7 bij Kolham. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse.

De inzittende is onderzocht in de ambulance. Het is nog niet bekend of vervoer naar het ziekenhuis nodig was. Door het ongeval ontstond er filevorming op de snelweg.

Foto's