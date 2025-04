Drukte en gezelligheid bij paasvuren in Onnen en Noordlaren

Onnen/Noordlaren – In zowel Onnen als Noordlaren werd op Eerste Paasdag traditiegetrouw het paasvuur ontstoken. Onder een heldere avondlucht kwamen bewoners en bezoekers samen om te genieten van het sfeervolle spektakel.

De paasvuren, die al weken in voorbereiding waren, trokken veel belangstelling. Jong en oud verzamelden zich rondom de indrukwekkende brandstapels om samen de lente in te luiden. De sfeer was uitgelaten en warm, met overal blije gezichten en het geroezemoes van gezellige gesprekken.

De avond werd gezien als een groot succes. Met de gloed van het vuur en de verbondenheid van de gemeenschap was het voor iedereen een Paasdag om niet snel te vergeten.

Foto's