Auto raakt te water op de N33

Siddeburen – In de nacht van zondag op maandag (tweede Paasdag) zijn allerlei hulpverleners op zoek geweest naar de bestuurder van een auto die van de N33 was geraakt en in een sloot terechtkwam, tussen Siddeburen en Appingedam. Rond 02.30 uur kreeg een bergingsbedrijf de melding om een voertuig te bergen.

Bij aankomst bleek de auto echter niet langs de weg of in een pechhaven te staan, maar in een sloot te liggen. Van de bestuurder ontbrak ieder spoor meldt RTV Noord Tweede Paasdag.

Foto's