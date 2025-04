Gewonde bij steekincident op Wielewaalplein in Groningen

GRONINGEN – Zaterdagavond is een persoon gewond geraakt bij een steekincident op het Wielewaalplein in de stad Groningen.

Rond 19.00 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een steekpartij. Bij aankomst troffen zij een gewonde persoon aan op het grasveld. Het slachtoffer wordt ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

Volgens een fotograaf ter plaatse heeft de politie een persoon meegenomen naar het politiebureau, het is niet bekend of de persoon betrokken is bij het incident.

De politie heeft de omgeving afgezet, daarbij is de weg ook gestremd, de politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

