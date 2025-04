Gasfles ontploft bij brand in schuurtje Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans – In de nacht van zaterdag op zondag is er brand ontstaan in een schuurtje na het ontploffen van een gasfles aan de H.F. Dresselhuisstraat in Bad Nieuweschans. Eén persoon raakte gewond.

Omstreeks 04:10 uur werd de brand gemeld. De brandweer heeft daarbij opgeschaald naar middel-brand. Meerdere brandweer ploegen uit Nederland en Duitsland (Bunde) kwamen ter plaatse.

De bewoner heeft door de explosie en daaropvolgende brand letsel opgelopen en heeft medische zorg gekregen. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer is bezig met blussen van de brand. Het schuurtje raakte fors beschadigd. Salvage is opgeroepen om de bewoners bij te staan in de afhandeling van de schade. Hoe de ontploffing van de gasfles kon gebeuren is niet bekend.

Foto's

Deel dit artikel

Social media