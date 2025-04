Fiets in lichterlaaie in Beijum

Aan de Atensheerd in de wijk Beijum is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fiets door brand verwoest. Dat meldt Oogtv.

De melding van de brand kwam rond 01.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “Ook aan politieagenten werd gevraagd om ter plaatse te gaan”, vertelt Oog. “Zij waren ook eerder aanwezig dan de brandweer. Zij hebben de brand geblust. Om er zeker van te zijn dat het vuur daadwerkelijk onder controle was hebben de politiemensen daarna met een emmer de fiets nageblust.”

De fiets raakte bij de brand zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

