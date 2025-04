Hier branden de komende dagen de paasvuren in onze provincie

Regio – Na veel onduidelijkheid werd donderdag duidelijk dat Veiligheidsregio Groningen het advies intrekt om geen paasvuren te organiseren. Op veel plekken in onze provincie mogen komende zondag of maandag alsnog paasvuren worden ontstoken. Waar, dat vind je in dit overzicht. Zegt RTV Noord.

Omdat het officieel verboden is om vuur te stoken in de open lucht, hebben de organisatoren een ontheffing nodig van de gemeente. Sommige gemeenten weigeren deze te geven, ondanks dat de veiligheidsregio haar advies heeft veranderd.

Wel paasvuur

In de gemeente Eemsdelta mag in Westeremden een paasvuur ontstoken worden. Of het daadwerkelijk doorgaat is niet bekend.

In de gemeente Oldambt is er een paasvuur in Drieborg op zondag, daar wordt om 19.45 het vuur aangestoken.

In de gemeente Groningen is er eveneens reden tot opluchting: in Onnen is er een paasvuur op zondag om 20.00 uur. Ook in Noordlaren mag er een paasvuur ontstoken worden, of dit doorgaat is niet bekend.

Ook in de gemeente Het Hogeland mogen de paasvuren ontstoken worden. In Lauwersoog gebeurt dit op zaterdag vanaf 20.30 uur. Voor Warfhuizen is eveneens een vergunning verleend, maar het is niet bekend of dit paasvuur daadwerkelijk plaatsvindt.

De gemeente Pekela geeft aan dat het paasvuur daar door mag gaan. Het gaat hier overigens om een particulier initiatief in Oude Pekela, geen groot openbaar evenement.

In de gemeente Westerwolde zijn er zes plekken waar paasvuren ontstoken mogen worden, te weten in Sellingerbeetse, Sellingen, Bourtange, Rhederbrug, Wedde en De Maten. De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat het aan de organisatoren zelf is of ze de vuren door willen laten gaan.

In Wedde, Sellingen en De Maten is dat niet het geval en gaat het feest niet door. ‘Helaas kunnen wij, hoe graag we ook willen, het niet meer voor elkaar krijgen om binnen twee á drie dagen een feest te organiseren zoals jullie dat gewend zijn’, schrijft de organisatie in Wedde op Facebook. ‘Het spijt ons verschrikkelijk maar het is niet anders.’

Of de paasvuren in Bourtange, Rhederbrug en Sellingerbeetse doorgaan is niet bekend.

De meeste paasvuren zijn te vinden in de gemeente Westerkwartier. Op acht plekken kan je daar genieten van een paasvuur, te weten in Niebert (zondag, vanaf 20.00 uur), Den Ham (zondag, vanaf 20.30 uur), Tolbert (maandag, vanaf 20.00 uur), Niekerk (maandag, vanaf 19.00 uur), Lucaswolde (maandag, vanaf 20.00 uur), Saaksum (zondag, vanaf 19.30), Nuis (maandag, vanaf 16.00 uur), en Sebaldeburen (zondag, tijd onbekend). Het paasvuur in Niehove is een besloten evenement.

Geen paasvuur

In de gemeente Midden-Groningen mogen de paasvuren alsnog niet doorgaan. De gemeente geeft aan dat de evenementenvergunning voor het ontsteken van de paasvuren was ingetrokken en dat het nu niet meer mogelijk is om dit zo snel te wijzigen.

Ook in de gemeente Stadskanaal en de gemeente Veendam zijn er geen paasvuren, omdat er in deze gemeenten geen aanvragen waren voor het starten van een paasvuur.

Drenthe

In Drenthe worden ook paasvuren aangestoken die goed bereikbaar zijn vanuit Groningen. Zo is er in Huis ter Heide een paasvuur op zondag vanaf 20.00 uur. In Nieuw-Roden is er eveneens een paasvuur, ook op maandag vanaf 20.00 uur.

