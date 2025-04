Restaurant van Market Hotel Groningen gaat donderdag weer open

Groningen – Het restaurant van het Market Hotel aan de Grote Markt gaat deze donderdag weer open. Het restaurant was ruim twee maanden dicht na een brand in de kelder. Dat meldt OOGTV.nl.

De brand brak uit op zondagavond 9 februari. De veroorzaker, een 26-jarige man uit Westerkwartier, had brand gesticht in het mindervalidentoilet van het hotel. Alle gasten moesten naar buiten, maar het vuur was snel geblust. De schade was echter groot.

Overal zat roet en alle plafonddelen moesten vervangen worden. Volgens hotelmanager Nick Strous bedraagt de schade minimaal anderhalf miljoen. Bovendien waren er geen inkomsten van het restaurant en het terras. Het hotelgedeelte bleef wel open. Zie ook

Foto's