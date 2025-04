Politie: Herken jij deze accu`s?

Regio – De politie heeft op 14-04-2025 meerdere fietsaccu’s gevonden die waarschijnlijk zijn gestolen. De serienummers zijn bekend maar tot nu toe zijn er geen aangiftes gevonden die daarbij aansluiten.

Dit betekent dat de rechtmatige eigenaren zich mogelijk nog niet hebben gemeld of niet weten dat hun accu kan zijn teruggevonden.

▶ De accu’s zijn aangetroffen in de omgeving van de Paterswoldseweg te Groningen.

▶ Denk je dat een van deze accu’s van jou is, of ken je iemand die slachtoffer is geworden van accudiefstal? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Vermeld daarbij het BVH-nummer 2025097166.

Help mee door dit bericht te delen. Zo vergroten we de kans dat de accu’s teruggaan naar de juiste eigenaar.

Foto's