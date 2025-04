Sappemeer – Bij industriepand Eska Graphic Board BV aan de Noorderstraat in Sappemeer is woensdagmorgen rond 09:20 uur brand uitgebroken. Er werd zeer grote brand gegeven uit voorzorg.

Zal gaan om de achterzijde in een opvangloods, er is veel rookontwikkeling te zien. Meerdere korpsen werden ingezet. Wat er brand is nog onbekend. Later meer info.

