Groningen – Groningen krijgt in de loop van de dinsdagmiddag te maken met zware onweersbuien. Het KNMI heeft code geel afgekondigd en meldt dat er kans is op kleine hagel en windstoten van 60 kilometer per uur.

Tussen 16.00 uur en 19.00 uur ontstaan er enkele stevige onweersbuien zegt Oogtv. De buien kunnen hinder opleveren voor het verkeer en buitenactiviteiten. In de avond trekken de buiten noordwaarts weg.

Kijk voor meer informatie op de website van het KNMI.

Foto's