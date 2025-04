Brand in kattenhotel Scheemda

Scheemda – In de nacht van zondag op maandag is er een grote brand uitgebroken in een kattenhotel aan de Torenstraat in Scheemda. De brand ontstond naar verluidt in de schoorsteen en sloeg door naar het dakterras. Volgens de brandweer was de brand enige tijd uitslaand.

Een persoon raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. In het kattenhotel bevonden zich meerdere katten, die door de brandweer naar buiten zijn gebracht. Een buurman heeft enkele katten opgevangen in zijn woning. Volgens de brandweer zijn er ook een aantal katten ontsnapt. Of er nog katten binnen het pand zijn, is onbekend.

Een drone-team van de brandweer werd ingezet om te controleren of de brand zich verder verspreidde. De brand is inmiddels onder controle, maar het pand heeft aanzienlijke schade geleden.

Foto's