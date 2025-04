Oude Pekela – Op de Wedderweg in Oude Pekela is maandagmorgen een automobilist van de weg geraakt en op de kop in een naastgelegen sloot beland.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hadden zichtschermen geplaatst. Rondom de plek van het incident liggen brokstukken van de auto.

Foto's