Urban Trail haalt 9.000 euro op voor KWF: “Je komt op plekken waar je niet eerder kwam”

Groningen – De negende editie van Urban Trail Groningen is zondag een succes geworden. Volgens Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland is er met het sportevenement 9.000 euro opgehaald voor KWF.

Hoi Johan! Hoeveel deelnemers verschenen er zondagochtend aan de start?

“We hadden 3.500 deelnemers. Het grootste deel daarvan legde de langste afstand van ongeveer 11 kilometer af, de andere groep koos voor de route van vijf tot zes kilometer. We kunnen terugkijken op een hele mooie editie. Het was erg mooi weer. En elk jaar denk je dat het qua belangstelling niet groter kan, en toch gebeurt het dan opnieuw.”

Het bijzondere aan een Urban Trail is dat je door gebouwen rent…

“Klopt. Elk jaar proberen we ook een nieuwe en andere route te bedenken. Je zegt trouwens ‘rennen’, maar het is in die zin niet een wedstrijd met tijdregistratie. Het staat je als deelnemer vrij om bijvoorbeeld ook gedeelten van het parcours te lopen. En het is juist dat er verschillende gebouwen worden aangedaan. Zo kon men dit jaar door tabaksfabriek Niemeijer rennen, maar ook het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan en het Paradigm-terrein op het voormalige Suikerunieterrein. In het afgelopen jaar is er een tunneltje bij de Suikerunie geopend waardoor het nu makkelijker is om daar te komen. Daar hebben we direct gebruik van gemaakt.”

Wat waren de reacties van de deelnemers?

“Die waren erg enthousiast. Je hoort bijvoorbeeld dat ze op plekken komen waar ze nog nooit eerder geweest zijn, terwijl ze vaak al jarenlang in Groningen wonen. En in zekere zin klopt dat ook. Eén van de gebouwen die ook werd aangedaan is dat van studentenvereniging Albertus Magnus. Dat is een gebouw waar je normaal niet binnenkomt, maar op een dag als vandaag wel. In geval van Albertus vinden zij het ook heel leuk om hier aan mee te werken, om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Maar ook een gebouw als het Groot Handelshuis, dat we beter kennen als de oude V&D. Mensen vonden het leuk om daar weer eens te komen.”

Op deze locaties wordt er ook een feestje van gemaakt hè?

“Op elke locatie is er wel iets te zien of te doen. We brengen met bijvoorbeeld muziek een gebouw tot leven. En dat mag ook contrasterend zijn. Als ik een voorbeeld mag geven: indertijd hebben we het Gasunie-gebouw eens aangedaan. Daar stond een dj kneiterharde muziek te draaien. Dat is absoluut niet iets wat je verwacht op zo’n plek. En dat geldt ook voor kerkgebouwen die we aandoen. Ook daar kunnen we qua invulling mee spelen wat je daar kunt doen. Dat maakt deze urban trail ook bijzonder: dat het een sportevenement is, maar ondertussen ook een ware cultuurbeleving.”

Deelnemers konden met hun deelname geld ophalen voor het goede doel…

“Klopt. In totaal is er 9.000 euro opgehaald voor het KWF. Een heel mooi bedrag. En wat goed is om te benoemen is dat één van de deelnemers ontzettend zijn best heeft gedaan. Deze persoon heeft in zijn eentje een bedrag van ongeveer 4.000 euro opgehaald. Dat is echt bewonderenswaardig waar we veel respect voor hebben.”

Dit jaar was het de negende editie. Dat betekent volgend jaar een lustrum…

“In 2026 zijn we van plan om de tiende editie te organiseren. Daarvan vinden we dat dit een speciale editie moet gaan worden. We hebben al wat bijzondere en wilde ideeën, maar het is te vroeg om deze nu al te delen. Maar dat het bijzonder gaat worden, dat staat vast.”

Foto's