KNRM Lauwersoog redt windsurfer

Lauwersoog – De vrijwilligers van KNRM reddingstation Lauwersoog werden zaterdagavond rond 18:00 uur gealarmeerd voor een vermist persoon op het Lauwersmeer.

Vanaf het surfstrand bij Oostmahorn kwam de melding dat de surfer al twee uur vermist was. De stevige wind was voor veel surfers en kiters het moment om het water op te gaan. Bij de hoek van de Bant en bij Oostmahorm was de gehele dag erg druk met watersporters.

Bij Oostmahorn werd op een bepaald moment duidelijk dat ze iemand al twee uur niet hadden gezien, terwijl zijn auto er nog wel stond. De Kustwacht werd gealarmeerd en alarmeerde de KNRM van reddingstation Lauwersoog en een SAR helikopter van de Kustwacht. De KNRM spoedde zich met de Springbok richting Oostmahorn.

Ook werd de grote reddingboot Annie Jacoba Visser opgestart om via de sluis naar het Lauwersmeer te varen en mee te doen aan de zoekactie. Toen de Springbok ter hoogte van Oostmahorn was, kregen ze bij de ingang van het Oude Stropersgat iemand in het versier die in het water lag.

Na de naam gevraagd te hebben bleek dit de vermiste persoon te zijn. Met de man was alles goed. De KNRM’ ers hebben de man en de surfuitrusting aan boord genomen en hebben de man in Oostmahorn afgezet. De helikopter en de Annie Jacoba Visser werden vervolgens terug geroepen en hoefden niet in actie te komen. Een snelle actie met een goede afloop. Voor de bemanning van KNRM Lauwersoog was de eerste inzet in 2025.

Foto's