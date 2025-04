Vaardigheidstoets Hoofdklasse provinciaal in Veendam geslaagd

Veendam – Zaterdag werd door de veiligheidsregio Groningen afdeling vakbekwaamheid in samenwerking met Brandweer Veendam en leden van diverse posten rondom Veendam en ABWC Groningen de vaardigheidstoets Hoofdklasse georganiseerd.

De locatie was : Ommelanderwijk 51A Veendam ‘Stainkroeg’. Er deden in totaal 6 ploegen aan mee.

Het scenario :

Vooraf:

Zaterdag 5 april is een heugelijke dag. Een oud brandweercollega viert zijn jubileum bij de ‘Stainkroeg’. Deze man is al 50 jaar verbonden aan de brandweer en wordt door de burgemeester in het zonnetje gezet. Hiervoor is een buffet gereed gezet in de “stainkroeg” en zal in klein gezelschap een medaille en oorkonde worden uitgereikt aan deze collega door de burgemeester.

De jubilaris wordt door een oude brandweerauto opgehaald en onder begeleiding van een muziekkorps naar ‘de stainkroeg’ gebracht. De burgemeester en wat gegadigden zijn al aanwezig in de stainkroeg en de stoet met de jubilaris is onderweg naar de locatie.

Melding:

Op dat moment komt er een melding binnen bij de MKN over een buitenbrand bij het agrarisch bedrijf welke achter de stainkroeg ligt. Hierop wordt de eerste TS van Veendam gealarmeerd en deze gaat P2 naar de locatie. Eenmaal ter plaatse blijkt er een grote stapel stro/hooi in de brand te staan die mogelijk de schuur bedreigd van het agrarisch bedrijf. Hierop schaalt de BV op naar Middelbrand en wordt de spelende ploeg en OvD gealarmeerd. In eerste instantie wil de eerste BV de 2 TS inzetten voor de waterwinning en hij alarmeert tegelijkertijd een WT uit Drenthe.

Hier begint het scenario voor de Westrijdploeg (OvD Plus TS).

Aanrijden:

De OvD komt ten Zuid-Oosten van het incident aanrijden over de Ommelanderwijk. Hij/ zij zal eerder ter plaatse zijn dan de 2 TS. De wedstrijdploeg TS komt aanrijden vanuit de Noord-West zijde over de Ommelanderwijk. Als de wedstrijd TS bijna ter plaatse is, wordt deze door het begeleidend voertuig over de secundaire weg geleid naast de Ommelanderwijk. Hier staat ook het bordje ‘start scenario’.

De wedstrijd TS komt namelijk achter de stoet met de jubilaris terecht (inclusief muziekkorps). Hier ontstaat een kleine aanrijding, waar de TS een simpele hulpverlening moet uitvoeren. Als de hulpverlening is voltooid kan de TS verder onderweg naar het incident.

Deze vindt plaats bij de stainkroeg. Aan de achterzijde van de stainkroeg komt een medewerker in paniek naar buiten. (deze was eerder al even bij de OvD en bevelvoerder geweest om te vragen of ze daar ook konden blijven zitten. -> de wind staat gunstig en de brand bedreigd het pand niet) Als de OvD heeft aangegeven dat ze daar uit moeten kost dat natuurlijk even tijd dus het muziekkorps komt aan, de jubilaris is er alleen het feest gaat wel of niet door.

Deze medewerker geeft aan dat hij de frituurpan (oid) had aan laten staan toen hij even naar buiten ging en toen hij terugkwam was er brand. Iemand had waarschijnlijk een blussing gedaan, maar nu hangt er rook, vuur alles! Hier is een stop en denk na moment erg belangrijk en basisprincipes spelen een erg belangrijke rol. -> waar kan ik naar binnen, wat is de kortste route, waar brand het, kan ik erbij, genoeg koelend vermogen? Etc etc. De medewerker geeft in eerste instantie aan dat men naar binnen kan waar hij er uit ging. Bij navragen zou je ook aan de andere kant naar binnen kunnen of (na forcering van een deur wat tijd kost) via een andere ingang. Alles is mogelijk en heeft zijn voor- en nadelen.

Eenmaal binnen treft men op de begane grond een vuurhaard aan die geblust kan worden met een doorslag naar boven. Hier binnen ligt de burgemeester en bij de vuurhaard boven ligt ook nog een persoon. Dat zijn de 2 slachtoffers van dit scenario. Beide vuurhaarden zijn beheersbaar, maar het is een oud, groot pand met veel hout (vuurlast). Uitdagingen genoeg!

bron : https://abwc.nl/

De uitslag was als volgt :

1 * VR-GRONINGEN Brandweer Siddeburen

2 * VR-FRYSLÂN Brandweer Tjalleberd

3 VR-GRONINGEN #Haren

4 VR-DRENTHE Brandweer Assen-West

5 VR-GRONINGEN Brandweer Winschoten

6 VR-GRONINGEN groep Wichter oet Grunn

De nummers 1 en 2 gaan door naar de gewestelijke wedstrijden op 17 mei 2025.

Foto's