Overval op tankstation aan de Rijksweg in Groningen

Groningen – Bij een tankstation aan de Rijksweg heeft zaterdagavond een overval plaatsgevonden. Daarbij is niemand gewond geraakt. Dat meldt OOGTV.nl

De overval vond plaats rond 23.00 uur. “Een verdachte betrad de shop die bij het tankstation zit en bedreigde een medewerker”, vertelt een politiewoordvoerder.

“Uiteindelijk is de verdachte zonder buit vertrokken.” Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een minderjarige verdachte. De persoon heeft bruine ogen en droeg ten tijde van de overval een zwarte winterjas zonder bontkraag. In welke richting de persoon gevlucht is, is onbekend.

De omgeving van de benzinepomp is met linten afgezet. Agenten doen in en rond het tankstation onderzoek. Mensen die meer informatie hebben, of in bezit zijn van mogelijke camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Beeldmateriaal kan via deze link gedeeld worden.

