Uitslaande brand in leegstaande woning bij Ten Boer

Ten Boer – In een leegstaande woning aan de Rijksweg tussen Ten Boer en Garmerwolde heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed. Bij de brand kwam veel vliegvuur vrij. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van de brand kwam rond 02.40 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit van brandweer Stad naar het adres werd gestuurd.

“Bij het aanrijden van de eerste brandweerauto werd duidelijk dat de woning al volledig in brand stond”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Omdat er bij de brand veel vliegvuur vrijkwam is er middelbrand gegeven. Vliegvuur is in deze tijd van droogte gevaarlijk voor de natuur.” Daarop werd er assistentie ingeroepen van brandweer Middelstum en ook kwamen een hoogwerker en een schuimbluswagen van brandweer Stad ter plaatse.

Om de brandweervoertuigen te voorzien van water was de Rijksweg N360 enige afgesloten voor het verkeer. De woning staat op enige afstand van de weg, waardoor er diverse slangen moesten worden afgelegd voor de waterwinning. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet voorkomen worden dat de woning verloren ging. In december heeft er op hetzelfde adres ook brand gewoed.

Toen legde een felle brand een boerderij naast de woning in de as. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van beide branden.

Update: Bij de brand is asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf gaat zondag kijken in hoeverre de asbest zich heeft verspreid.

Foto's