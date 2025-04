Schade in woning door brand in badkamer; rookmelder voorkomt erger

Groningen – Een rookmelder heeft zaterdag aan het einde van de middag erger voorkomen bij een woningbrand aan de A.P. Fokkerstraat in de stad Groningen. Bij de brand raakte niemand gewond.

Rond 17.20 uur kwam er een melding bij de hulpdiensten binnen dat buren een piepende rookmelder hoorden.

“De bewoners van de desbetreffende woning waren niet thuis”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Buren hoorden de rookmelder en roken ook een brandlucht. Toen we arriveerden hebben brandweerlieden zich toegang verschaft tot de woning. In de badkamer werd een brandje aangetroffen. Het vuur hebben we snel onder controle kunnen brengen.”

Volgens Mollema is door de rookmelder en het adequaat handelen van buurtbewoners te danken dat erger is voorkomen. “Ondanks dat is er wel schade ontstaan in de desbetreffende woning. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade en ook woningcorporatie De Huismeesters komt naar de locatie om de schade in kaart te brengen.” Volgens Mollema is de woning nog wel bewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

