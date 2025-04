Kunstwerk ‘De Barmhartige Samaritaan’ gestolen van terrein, dader gefilmd

Scheemda – Op het terrein van een bedrijf aan de Haven Noordzijde in Scheemda is in de nacht van 23 op 24 maart ingebroken. Bij de inbraak is het kunstwerk De Barmhartige Samaritaan, een imposant koperen beeld van vijf meter hoog, gestolen.

Het beeld, dat in 1961 boven de ingang van het voormalige Sint Lucasziekenhuis in Winschoten hing, was onlangs gerestaureerd en lag tijdelijk buiten op een frame om het cortenstaal te laten roesten. Het kunstwerk zou binnenkort een nieuwe plek krijgen in het centrum van Winschoten.

De politie doet onderzoek naar de diefstal en roept mensen met informatie op om zich te melden. Van de politie is inmiddels toestemming gekregen om beelden van de verdachte te delen.

Hoge beloning voor gouden tip‼️‼️‼️

“23 op 24 maart heeft er een inbraak plaatsgevonden op ons beveiligde terrein. Bij deze inbraak is het beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ gestolen. Dit beeld moest buiten op het frame liggen, zodat het cortenstaal zou kunnen gaan roesten. Vandaag hebben we van de politie toestemming gekregen om deze beelden met jullie te delen. We vragen jullie vriendelijk om dit bericht te delen. Mocht iemand deze persoon herkennen of meer informatie hebben, stuur dan alsjeblieft een privébericht. Een hoge geldbeloning staat voor de gouden tip! Delen‼️‼️‼️‼️‼️” Dat meldt Hinri Pluim op zijn Facebook

Of er gewonden zijn is niet bekend. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's