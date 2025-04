Brand blijkt een klapband bij afrit N46 (update)

Groningen – Vrijdagavond om 23:00 uur kwam er een melding brand wegvervoer (Auto) Rijksweg Afrit N46 Li – Delfzijl.

De brandweer was snel ter plaatse. De weg was tijdelijk afgesloten, het ging om een klapband rechtsvoor, mogelijk een pechgeval volgens omstanders, dit is niet bevestigd. De brandweer kon onverrichte zaken terug naar de kazerne. Nader informatie ontbreekt.

Update; Even verderop was ook wat aan de hand, mogelijk volgt zaterdag meer info daarover, als de politie informatie deelt. Daar was ook een ambulance.

Foto's