Marum – Aan de Randel werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een schuur.

Bij aankomst stond de schuur en de grond eromheen in lichte laaie. De brandweer startte direct met blussen.

Op dat moment was bekend dat er zwaar vuurwerk in de schuur lag; volgens de brandweer ging het om cobra’s. Hoe de brand was ontstaan, was nog onbekend. De brandweer was op dat moment bezig de buitenkant van de schuur te koelen.

Foto's

