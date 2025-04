Meerdere personen aangehouden op verdenking van drugshandel `Gele Loper gebied `

Groningen – De politie heeft donderdag, samen met het ondersteuningsteam van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), een handhavingsactie uitgevoerd in het overlastgebied ‘Gele Loper’.

Het gebied, gelegen tussen de Oude Kijk in ’t Jatbrug en het Hoofdstation, staat bekend als de Gele Loper. De laatste jaren worden hier veel gevallen van drugsoverlast, geluidsoverlast en intimidatie van voorbijgangers, bewoners en ondernemers gemeld.

Tijdens de actie zijn meerdere personen aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen, of het assisteren hierbij. Eén van de aanhoudingen betrof een man die bij de fouillering ongeveer 100 zakjes harddrugs en een aanzienlijke hoeveelheid contant geld bij zich had. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

