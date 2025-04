Groningen – In Groningen is donderdagmiddag rond 15:45 uur er grote verkeersdrukte ontstaan door een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto.

Het incident vond plaats aan de Ubbo Emmiussingel, waar een geparkeerde auto in een parkeervak stond. De vrachtwagen nam de bocht en raakte met de trailer de geparkeerde auto. Getuigen melden dat dit niet de eerste keer is dat zo’n incident zich voordoet. De schade is groot.

Foto's