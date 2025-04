Vledderveen – Op de Waterschapsweg in Vledderveen is donderdagmiddag een auto door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in een naastgelegen sloot terechtgekomen.

De bestuurder werd ter plaatse onderzocht op verwondingen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd en werd door een bergingsdienst afgevoerd.

Foto's