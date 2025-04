Bezoek de Van Mesdag tijdens Open Dag TBS Nederland

Tbs-kliniek Van Mesdag opent 17 mei haar deuren voor bezoekers. Dat doet ze samen met nagenoeg alle forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Tijdens de Open Dag TBS Nederland kunnen bezoekers een kijkje nemen en vragen stellen over tbs, behandeling en veiligheid.

Wat er precies te zien is tijdens de open dag, is niet duidelijk. In Van Mesdag worden bezoekers waarschijnlijk rondgeleid door medewerkers. Tijdens de rondleiding worden woon- en behandelafdelingen, therapieruimtes en werkplaatsen bezocht.

Om ook daadwerkelijk door de dikke poorten van de Van Mesdag te mogen, moet je je wel aanmelden. Inschrijven kan via deze website vanaf begin april. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar mogen alleen naar binnen als zij worden begeleid door een volwassene. Bij aanmelding wordt aan iedereen het nummer van het persoonlijke legitimatiebewijs, de adresgegevens en de geboortedatum gevraagd.

Foto's