Groningen – Dinsdagochtend is er een lokfiets van de politie gestolen op het Floresplein. Een 44 jarige man werd een stukje verderop aangetroffen met de fiets. Hij is aangehouden. De man bleek een slijptol in zijn rugzak te hebben.

De lokfiets was ingezet naar aanleiding van een stijging van het aantal fietsendiefstallen in de wijk. Dit met als doel de daders die zich veelvuldig bezig houden met fietsendiefstal heterdaad aan te houden. 1 April !

