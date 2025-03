Achtervolging eindigt in aanhouding motorscooter bestuurder

Tolbert – Donderdagmiddag signaleerde een van de motoragenten een motorscooter in Tolbert en besloot de bestuurder te controleren. Toen de agent een stopteken gaf, ging de bestuurder er echter met hoge snelheid vandoor.

Hierop volgde een achtervolging door meerdere straten in Tolbert. Uiteindelijk verloor de bestuurder op de Tolbertervaart de controle over zijn voertuig en kwam ten val, waarna de agent hem kon aanhouden.

Uit controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Hij heeft hiervoor een proces-verbaal gekregen, evenals voor het negeren van een stopteken en het overtreden van artikel 5 van de Wegenverkeerswet (gevaarlijk rijgedrag).

Omdat de bestuurder al eerder is betrapt op rijden zonder rijbewijs, is de motorscooter in beslag genomen.

Politie motorrijders laten zich niet zomaar afschudden!

Foto's