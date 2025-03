Groningen – Donderdagavond heeft er een brand plaatsgevonden in een gebouw aan de Paterswoldseweg in Groningen.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, de brandweer heeft binnen een controle uitgevoerd. Het is onbekend of er daadwerkelijk een brand heeft plaatsgevonden. De weg was voor een deel afgesloten, het verkeer had hier enige hinder van.

Foto's