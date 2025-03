Acties in ziekenhuizen geparkeerd na onderhandelingsresultaat over de cao

Groningen – De FNV parkeert de aangekondigde staking in de ziekenhuizen. Met de andere zorgbonden en de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) is de vakbond het donderdag eens geworden over een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao.

Daarin staan afspraken over meer salaris, toeslagen voor onregelmatige diensten, een tijdspaarregeling en een omkleedvergoeding. De FNV gaat met zijn leden in gesprek over dit resultaat en beslist dan of de acties definitief worden afgeblazen.

Gesprekken in een stroomversnelling

De gesprekken over de ziekenhuis-cao kwamen dinsdag in een stroomversnelling toen de werkgevers een eindbod neerlegden. Dit was een reactie op de aankondiging van de FNV dat er voor de derde keer in de geschiedenis een landelijke staking zou komen bij de ziekenhuizen.

Een aantal belangrijke verbeteringen

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben de werkgevers daarmee flink onder druk gezet. Dat moest ook wel want zij wilden verslechteringen doorvoeren in de cao. Die zijn met de nieuwe afspraken van tafel. De ziekenhuizen zijn bereid om een aantal belangrijke dingen te verbeteren die het werken in een ziekenhuis een stuk aantrekkelijker maken. Daar zijn wij blij mee, voor de duizenden werknemers maar ook voor hun patiënten.’

Salarissen omhoog met 8%

Zo stijgen de salarissen van de ruim 225.000 ziekenhuismedewerkers in vier stappen met 8%: allereerst 2% per februari dit jaar, gevolgd door 2% in augustus. Volgend jaar komt er in februari opnieuw 2% bij en in augustus nog eens 2%. Dit was in de eerdere voorstellen van de ziekenhuizen minder: 4% dit jaar en 2% volgend jaar.

Toeslag voor werken op zaterdagochtend

Het werken in onregelmatige diensten wordt voortaan beter beloond. Wie werkt op zaterdagochtend tussen 08.00 en 12.00 uur krijgt nu niets extra’s. Er komt 38% per gewerkt uur bij. Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog: in juni naar € 0,18 per kilometer en in februari volgend jaar naar € 0,21.

Tijd sparen en rust na de nachtdienst

Daarnaast zijn er maatregelen tegen werkdruk. Met een tijdspaarregeling kunnen mensen tijd sparen en zo meer balans krijgen tussen werk en privé. Werknemers die ’s nachts hebben gewerkt in de bereikbaarheidsdienst krijgen minstens acht uur onafgebroken rust en hoeven niet meteen weer een ochtenddienst te draaien.

Een omkleedvergoeding van € 50

Ook komt er een omkleedvergoeding van € 50 voor wie zich in het ziekenhuis moet omkleden vanwege hygiëne. Verder een betere regeling voor de pauzes. En de generatieregeling gaat erop vooruit. Voor werknemers die aan het einde van hun loopbaan komen, wordt het daarmee makkelijker om af te bouwen.

Onderzoeken invoering 32-urige werkweek

De FNV gaat tot slot met de ziekenhuizen het invoeren van een 32-urige werkweek onderzoeken. Zij kijken wat de gevolgen zijn van zowel het verminderen als het vermeerderen van de zogeheten normwerkweek (tussen 32 en 40 uur).

