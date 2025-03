Groningen – Woensdagavond heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Bieskemaar in Groningen. Een automobilist en een fatbiker botsten op elkaar. Dat meldt OOGTV.nl

Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Volgens een bekende van de fatbiker is het vervoersmiddel in overleg met de politie naar het politiebureau gebracht. Het kind is met de auto naar huis gebracht en kan zijn fatbike morgen weer ophalen.

