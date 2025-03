Ubbena – Op de A28 bij Ubbena is woensdagmiddag rond 15:50 uur een auto van de weg geraakt en tot stilstand gekomen in een sloot.

De hulpdienst waaronder de brandweer ambulances en de politie waren snel ter plaatse, het MMT werd ook opgeroepen

De hulpverlening is opgestart. Vanwege het ongeluk is een deel van de snelweg afgesloten. Bestuurder zit nog in het voertuig. Het ongeluk gebeurde in de richting van Groningen . Het verkeer ondervindt hinder.

Foto's