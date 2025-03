Inval autogarage Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela – De gemeente Pekela heeft dinsdagmorgen samen met verschillende overheidspartijen een controle gehouden bij een autobedrijf in Nieuwe Pekela. Naast de gemeente was ook de politie, de Belastingdienst, het UWV, de RDW, de Omgevingsdienst Groningen en de douane van de partij om bij het autobedrijf te controleren of de zaken op orde waren.

Deze grootschalige voorzorgcontroles gaan in de toekomst vaker plaatsvinden, meldt de gemeente Pekela. Daarbij wordt vooral de focus gelegd op bedrijfstakken die gevoelig zijn voor criminele ondermijning, en waar dus geld van de onderwereld zou kunnen worden witgewassen voor gebruik in de bovenwereld. Dat meldt RTVNoord.nl

