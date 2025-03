Het weekend van Westerkwartier: Politie overzicht

Westerkwartier – Het is een druk weekend geweest met meldingen en incidenten voor de politie in het Westerkwartier.

Zo zijn er meldingen geweest voor een mishandeling, branden en nog veel meer. Hieronder vindt u een overzicht.

Aanhouding voor mishandeling en bedreiging – Tolbert:

Op vrijdag 21 maart 2025 ontving de politie een melding van een mishandeling in Tolbert. Ter plaatse verklaarde het slachtoffer dat hij was bedreigd met een mes en een snee in zijn hand had opgelopen. De verdachte, een 21-jarige man uit de gemeente Westerkwartier, werd ter plekke op heterdaad aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen en daar verhoord door de recherche.

Brand – Leek:

In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie opgeroepen voor een brand aan de Kapteynlaan in Leek. Ter plaatse bleek een accu in brand te staan. De brandweer heeft de brandende accu, inclusief werkbank, naar buiten gebracht en geblust.

Invordering rijbewijs – A7:

Op zaterdagmiddag werd de politie op de A7 ingehaald door een Audi die met hoge snelheid bleef doorrijden. Na een snelheidsmeting werd een gecorrigeerde overschrijding van 60 km/u vastgesteld. Het rijbewijs van de bestuurder, een 29-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze, is ingevorderd en overgedragen aan het Centraal Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Zware mishandeling – Industriepark Leek:

Op zaterdag 22 maart 2025 kreeg de politie een melding van een zware mishandeling bij een supermarkt op het Industriepark in Leek. In de winkel ontstond een woordenwisseling tussen twee klanten, waarna een van hen de winkel verliet. Even later keerde hij terug en sloeg hij de andere man met een stuk gereedschap op het hoofd, wat resulteerde in een ernstige hoofdwond. De dader is vervolgens gevlucht.

Heeft u iets gezien of beschikt u over informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of stuur een privébericht.

Rijden onder invloed – A7:

Op zondag 23 maart 2025 omstreeks 03:45 uur zag de politie een voertuig slingeren en een stoeprand raken bij het verlaten van een rotonde. De bestuurder, een 37-jarige vrouw uit de gemeente Dantumadeel, werd onderworpen aan een blaastest en blies een A-indicatie. Op het politiebureau bleek haar ademalcoholgehalte 275 UGL te zijn. Zij heeft een proces-verbaal en een rijverbod opgelegd gekregen.

Mishandeling – Garnwerd:

Op zondag 23 maart 2025 ontving de politie een melding van een mishandeling in Garnwerd. Ter plaatse werd, samen met de ambulance, de situatie in kaart gebracht. De verdachte, een 23-jarige inwoner uit de gemeente Westerkwartier, werd aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Hij zal worden verhoord en het Openbaar Ministerie zal vervolgens een beslissing nemen over de verdere vervolging.

Woningbrand – Zevenhuizen:

Op zondag 23 maart 2025 kreeg de politie een melding van een woningbrand aan het Bosplantsoen in Zevenhuizen. Een getuige, die net thuiskwam, rook een vreemde lucht en zag een uitslaande brand bij een woning. Hij belde direct 112. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en de brandweer heeft de brand geblust.

Nepagenten – Leek:

Op 24 maart 2025 omstreeks 00:45 uur ontving de politie een melding van nepagenten in Leek. Meer details over dit incident zijn te vinden in ons eerdere bericht.

Overige meldingen:

Naast bovenstaande incidenten heeft de politie dit weekend ook te maken gehad met meldingen over burenruzies, huiselijke twisten, overlast door jeugd, verdachte situaties, verkeerszaken, medische noodgevallen, verwarde personen, inbraakalarmen en andere zaken.

Blijf alert en meld verdachte situaties via 0900-8844 of, in noodgevallen, via 112

