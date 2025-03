Groningen- Op de Hereweg vlak voor de verkeerslichten heeft maandag tegen de middag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto van de gemeente Groningen en een fietser.

Hierbij is de fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld door de ambulancedienst en ging daarna mee naar een ziekenhuis voor behandeling van de onbekende verwondingen. De weg was deels gestremd wat zorgde voor een file op de Hereweg. Over de oorzaak van de aanrijding is niks bekend.

Foto's