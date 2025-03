Waarschuwing: Nepagenten actief in Leek

Leek – Op zondag 23 maart 2025 zijn er meldingen binnengekomen over nepagenten in de omgeving van de Diligencelaan in Leek

Incidentbeschrijving: Een bewoonster werd telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als politieagent. De beller meldde dat er recent een inbraak in de buurt had plaatsgevonden en dat de politie graag langs wilde komen om de sloten van haar woning te controleren. Daarbij werd aangegeven dat de agent een meldcode zou ontvangen, zodat de bewoonster kon verifiëren dat het bezoek legitiem was.

Rond 16:20 uur verscheen een man aan de deur.

Signalement van de eerste persoon:

• Man, circa 30 jaar oud

• Blanke huidskleur

• Sprekend Nederlands

• Gekleed in een spijkerbroek en een shirt (kleur onbekend)

• Kort blond haar

Mogelijk heeft iemand deze man gezien of beschikt iemand over camerabeelden waarop hij te zien is.

Vervolg van het incident:

Tijdens het gesprek bleek dat de bewoonster een kluis had. De ‘politie’ aan de telefoon gaf aan dat er foto’s van de inhoud gemaakt moesten worden. Omdat de bewoonster haar kluis niet open kreeg, werd afgesproken dat de ‘late dienst’ later op de avond zou langskomen.

Even later verschenen er twee andere mannen aan de deur.

Signalement van de tweede en derde persoon:

Persoon 1

• Man

• Stelde zich voor als “Alex”

• Ongeveer 1.70 meter lang

• Donker haar

• Gekleed in werk- of vrijetijdskleding

Persoon 2

• Man

• Stelde zich voor als “Alice” (fonetisch)

• Ongeveer 1.75 meter lang

• Licht haar

• Gekleed in werk- of vrijetijdskleding

Mogelijk heeft iemand deze personen gezien of beschikt iemand over camerabeelden waarop zij te zien zijn.

Foto's