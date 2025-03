Brandweer Leek blust brand in industriepand aan Kapteynlaan

Leek – In de nacht van vrijdag op zaterdag is de brandweer van Leek uitgerukt voor een brand in een industriepand aan de Kapteynlaan. De brand werd ontdekt bij het bedrijf International Broadcasting Solutions (IBCS) BV, nadat een brandmelder afging en rook werd waargenomen in het gebouw.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en betrad het pand met ademluchtapparatuur. Binnen troffen de brandweerlieden een tafel aan waarop goederen in brand stonden. De brandhaard werd snel geblust, waarna de tafel naar buiten werd gebracht.

Brandmeester

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer kondigde al gauw het sein ‘brandmeester’ af en heeft het pand geventileerd om de rook uit het pand te halen.

Foto's