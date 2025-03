Zeven verdachten aangehouden, vier langer vast voor overval telefoonwinkel

Na een gewelddadige overval op een telefoonwinkel aan de Overtoompassage op 14 februari, zijn vandaag drie verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het gaat om twee 14-jarige jongens uit Groningen en Delfszijl en een 17-jarige jongen uit Dordrecht. Alle drie blijven 14 dagen langer vastzitten. In totaal heeft de politie zeven verdachten aangehouden. Vier van hen zijn al eerder voorgeleid.

De overval werd gepleegd op 14 februari rond 12.00 uur, waarbij de daders met een mes dreigden en meerdere telefoons buitmaakten. Na de overval startte de politie meteen een onderzoek: er werd gesproken met getuigen en camerabeelden werden uitgekeken. Ook werd er een mes in beslag genomen dat gevonden werd in de telefoonwinkel. Op basis van deze informatie kon er een dag later een 15-jarige jongen uit Alblasserdam worden aangehouden.

De dagen erna volgden nog meer arrestaties. Op 16 februari een 15-jarige jongen uit Papendrecht en op 19 februari een jongen van 15 uit Alblasserdam. Deze drie zijn inmiddels geschorst, maar blijven verdachten in de zaak.

Het onderzoek resulteerde later in nog meer aanhoudingen. Op 1 maart is een 18-jarige jongen uit Papendrecht aangehouden. Hij zit nog vast. Het onderzoek is nog in volle gang. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten.

