Groningen – Vrijdagavond heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Korreweg in Groningen, dit was ter hoogte van de Oosterhamriklaan, daarbij is een fietser betrokken.

De fietser was uit de bocht gevlogen en kwam op zijn hoofd terechtgekomen. Hulpdiensten, inclusief het traumateam, zijn snel ter plaatse gekomen en de fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het betreft een eenzijdig ongeluk.

